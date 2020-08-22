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    Türkiye’nin ilk yerli elektrikli traktörü ekimde banttan inecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 26 Temmuz 2019'da görücüye çıkan, yerli ve milli elektrikli traktörün seri üretimi için Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde çalışmalar sürdürülüyor.
    • İHA
    • 22.08.2020 - 10:42
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    Türkiye’nin ilk yerli elektrikli traktörü ekimde banttan inecek

    Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen traktör için geri sayım başladı.

    Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 9 bin metrekarelik alanda kurulan fabrikada üretim ve montaj çalışmaları süren yerli traktörün ekim ayı içinde banttan inmesi, 2021 yılı içinde ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

    ÇİFTÇİLERE YAKIT TASARRUFU SAĞLAYACAK

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 26 Temmuz 2019'da görücüye çıkan yerli ve milli elektrikli traktörün prototipi Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan fabrikada görüntülendi.

    Türkiye’nin ilk yerli elektrikli traktörü Kocaeli’de üretilecek İZLE

    Dilovası'nda kurulan fabrikada üretilecek traktör, 45 dakika şarj süresi ile 7 saat çalışabilecek.

    Yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktörün çiftçilerin maliyetlerini düşürmesi hedefleniyor.

    Türkiye’nin ilk yerli elektrikli traktörü ekimde banttan inecek #1

    Türkiye’nin ilk yerli elektrikli traktörü ekimde banttan inecek #2

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