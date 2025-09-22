Türkiye’nin köklü kuyumcusu iflasın eşiğinde! 30 ülkeye ihracat yapıyordu

Türkiye’nin önde gelen kuyumculuk şirketleri arasında yer alan İnci Kuyumculuk A.Ş. işe grup şirketi Maya Dizayn Kuyumculuk A.Ş. konkordato başvurusunda bulundu.

Kuyumculuk sektörünün önemli isimleri arasında yer alan şirketlerin yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaptığı konkordato başvurusu sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan konkordato başvurusu sonucunda şirketlere 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

30 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

Mahkeme kararında, İnci Kuyumculuk ve Maya Dizayn Kuyumculuk’un İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddelerine göre konkordato başvurusunda bulunduğu, belgelerin eksiksiz olduğu tespit edilerek geçici mühlet verildiği belirtildi.

Bu süre zarfında şirketlerin malvarlıklarının korunması amacıyla tüm takip ve haciz işlemleri durduruldu. Ayrıca konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşmayacağını incelemek üzere üç geçici konkordato komiseri görevlendirildi.

3 aylık sürenin dolmasının ardından, ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının ise 11 Aralık 2025’te yapılacağı açıklandı.

1992 yılından bu yana hizmet veren ve 30 ülkeye ihracat yapan kuyumculuk devinin akıbeti merak ediliyor.