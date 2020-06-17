Tuz Gölü'nde flamingoların esrarengiz ölümü

Flamingoların uğrak noktası olan Tuz Gölü'nde, istenmeyen manzaralar ortaya çıktı.

Doğa harikası ve flamingo cenneti olarak bilinen, Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Tuz Gölü’nde, son zamanlarda görülen flamingo (allı turna) ölümleri dikkat çekiyor.

Kuluçkaya yatmak için dünyada flamingoların tercih ettiği en önemli sulak alanlar arasında yer alan ve her yıl on binlerce flamingonun geldiği Tuz Gölü’nde, çok sayıda flamingo ölü olarak bulundu.

Tuz Gölü’nü hem beslenme hem de kuluçka için tercih eden flamingoların bulunduğu yaklaşık 20 ayrı noktada, yüzlerce flamingonun öldüğü görüldü.

FLAMİNGOLAR ÖLÜ BULUNDU

Ölü olarak bulunan flamingoların büyük çoğunluğu, genç flamingolardan oluşuyor. Bazı ölmüş flamingolar, gölde tuzla kaplandı.

Doğa ve hayvanseverler konuyla ilgili yetkililerden yardım isterken, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Konya Bölge Müdürlüğü ile Aksaray İl Müdürlüğü yaşananlarla ilgili inceleme başlattı.

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Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan Mustafa Sanlav (58), yüzlerce flamingonun telef olduğunun araştırılması gerektiğini belirterek, “Tuz Gölü dendiği zaman aklımıza allı turnalar, yani flamingolar gelir. Türkiye’de en çok flamingonun yetiştiği, büyüdüğü, barındığı ve beslendiği yer Tuz Gölü. Yani bu sınırlar.

Ama yüzlerce flamingo burada telef oluyor. Neden telef oluyor? Şimdi doğayı sevenler ve hayvanları sevenlerden, yetkililerden bu hayvanların neden telef olduğu araştırılarak yardım yapılırsa, bu hayvanlar telef olmazsa çok büyük katkı sağlayacağına, güzellik katacağına inanıyorum.” dedi.