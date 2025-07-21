TYT puanı ile alan 2 yıllık bölümler 2025: Ön lisans bölümleri tam liste

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih dönemi için geri sayım başladı.
Bu süreçte adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sadece TYT puanıyla tercih edilebilecek 2 yıllık ön lisans programları oldu.
Sadece TYT’ye giren öğrenciler TYT puanlarıyla girebilecekleri bölümleri araştırıyor.
İşte TYT ile alan bölümleri listeledik:
TYT PUANI İLE ALAN. BÖLÜMLER
2025 yılına ait tercih edilecek bölümler ve taban puanları tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belli olacak. 2024 yılında yayımlanan 2 yıllık bölümler şu şekilde:
- Ağız ve Diş Sağlığı
- Adalet Bölümü
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
- Ameliyathane Hizmetleri
- Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü
- Beton Teknolojisi Bölümü
- Anestezi Bölümü
- Bilgisayar Teknolojisi Bölümü
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
- Bilgisayar Programcılığı Bölümü
- Bilgisayar Operatörlüğü
- Biyokimya
- Bitki Koruma Bölümü
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü
- Boya Teknolojisi Bölümü
- Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü
- Çevre Sağlığı Bölümü
- Çevre Koruma ve Kontrol
- Diyaliz Bölümü
- Deri Teknolojisi Bölümü
- Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü
- Diş Protez Teknolojisi Bölümü
- Döküm Bölümü
- Deniz Ulaştırma ve İşletme
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
- Eczane Hizmetleri Bölümü
- Elektromekanik Taşıyıcılar Bölümü
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi
- Elektrik
- Endüstriyel Cam ve Seramik
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
- Enerji Tesisleri İşletmeciliği
- Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü
- Endüstriyel Kalıpçılık
- Elektronik Teknolojisi
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü
- Elektronörofizyoloji Bölümü
- Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
- Evde Hasta Bakımı
- Fizyoterapi Bölümü
- Gemi İnşaatı Bölümü
- Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
- Gemi Makineleri İşletme Bölümü
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
- Geoteknik
- Harita ve Kadastro
- Gıda Teknolojisi Bölümü
- Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
- İlk ve Acil Yardım
- İnternet ve Ağ Teknolojileri
- İnşaat Teknolojisi Bölümü
- İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü
- Kimya Teknolojisi
- Kağıt Teknolojisi
- Kaynak Teknolojisi Bölümü
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü
- Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi
- Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü
- Laboratuvar Teknolojisi
- Maden Teknolojisi
- Makine, Resim ve Konstrüksiyon
- Lastik ve Plastik Teknolojisi Bölümü
- Makine Bölümü
- Mekatronik Bölümü
- Metalurji Bölümü
- Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
- Mobilya ve Dekorasyon
- Mobil Teknolojileri
- Nükleer Tıp Teknikleri
- Odyometri Bölümü
- Optisyenlik
- Ortopedik Protez ve Ortez
- Oto Boya ve Karoseri Bölümü
- Perfüzyon Teknikleri
- Otopsi Yardımcılığı Bölümü
- Otomotiv Teknolojisi
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri
- Radyoterapi Bölümü
- Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
- Podoloji Bölümü
- Polimer Teknolojisi
- Radyo ve Televizyon Teknolojisi
- Raylı Sistemler Makinistlik Bölümü
- Rafineri ve PetroKimya Teknolojisi
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü
- Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü
- Tekstil Teknolojisi
- Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
- Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
- Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü
- Seramik, Cam ve Çinicilik
- Sulama Teknolojisi
- Seramik ve Cam Bölümü
- Sondaj Teknolojisi Bölümü
- Şarap Üretim Teknolojisi
- Tahribatsız Muayene Bölümü
- Tarım Makineleri Bölümü
- Üretimde Kalite Kontrol Bölümü
- Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü
- Yağ Endüstrisi Bölümü
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
- Uçak Teknolojisi Bölümü
- Bağcılık Bölümü
- Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)
- Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü
- Yapı Denetimi
- Yapı Ressamlığı Bölümü
- Yapı Tesisat Teknolojisi Bölümü
- Yapı Yalıtım Teknolojisi
- Atçılık ve Antrenörlüğü
- Yat Kaptanlığı
- Yaşlı Bakımı Bölümü
- Arıcılık Bölümü
- Çevre Temizliği ve Denetimi
- Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü
- Bahçe Tarımı
- Et ve Ürünleri Teknolojisi
- Bilgi Yönetimi Bölümü
- Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü
- Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü
- Eser Koruma Bölümü
- Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü
- Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
- Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü
- Deniz Brokerliği Bölümü
- Deniz ve Liman İşletmeciliği
- Dış Ticaret
- Emlak ve Emlak Yönetimi
- Endüstriyel Tavukçuluk
- Fidan Yetiştiriciliği
- Ev İdaresi Bölümü
- Fındık Eksperliği
- Hava Lojistiği
- Grafik Tasarımı Bölümü
- İç Mekan Tasarımı
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İkram Hizmetleri Bölümü
- İşletme Yönetimi
- Kooperatifçilik Bölümü
- Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
- Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü
- Kültür Balıkçılığı Bölümü
- Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü
- Mantarcılık
- Marina İşletme
- Lojistik Bölümü
- Marina ve Yat İşletmeciliği
- Mimari Restorasyon Bölümü
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Moda Yönetimi
- Organik Tarım
- Moda Tasarımı Bölümü
- Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Otobüs Kaptanlığı Bölümü
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Posta Hizmetleri
- Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü
- Sağlık Turizmi İşletmeciliği
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sahne ve Dekor Tasarımı
- Seracılık Bölümü
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü
- Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
- Sosyal Güvenlik Bölümü
- Spor Yönetimi Bölümü
- Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Bölümü
- Su Altı Teknolojisi
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi
- Tarla Bitkileri Bölümü
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü
- Tapu ve Kadastro Bölümü
- Tarımsal İşletmecilik Bölümü
- Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü
- Tohumculuk Bölümü
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
- Basın ve Yayıncılık
- Yat İşletme ve Yönetimi
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü
- Aşçılık Bölümü
- Geleneksel El Sanatları Bölümü
- Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Çocuk Gelişimi
- Deri Konfeksiyon Bölümü
- Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu
- Kültürel Miras ve Turizm Bölümü
- Görsel İletişim Bölümü
- Halıcılık ve Kilimcilik
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü
- İlahiyat
- Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü
- Turist Rehberliği Bölümü
- Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik Bölümü
- Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Reklamcılık Bölümü
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Yerel Yönetimler Bölümü
- Turizm Animasyonu Bölümü
- Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
- Marka İletişimi Bölümü
- Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik Bölümü