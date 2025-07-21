TYT puanı ile alan 2 yıllık bölümler 2025: Ön lisans bölümleri tam liste

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih dönemi için geri sayım başladı.

Bu süreçte adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sadece TYT puanıyla tercih edilebilecek 2 yıllık ön lisans programları oldu.

Sadece TYT’ye giren öğrenciler TYT puanlarıyla girebilecekleri bölümleri araştırıyor.

İşte TYT ile alan bölümleri listeledik:

TYT PUANI İLE ALAN. BÖLÜMLER

2025 yılına ait tercih edilecek bölümler ve taban puanları tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belli olacak. 2024 yılında yayımlanan 2 yıllık bölümler şu şekilde: