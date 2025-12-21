Üç aylar başladı! Recep ayında yapılacak ibadetler ve çekilecek tesbihler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İslam dünyasında manevi hazırlık dönemi olarak kabul edilen Üç Aylar, Recep ayı ile başlıyor.

Bugün idrak edilen bu mübarek ay, Müslümanlar için ibadetlerin artırıldığı, kalplerin arındırıldığı özel bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor.

Ramazan ayına hazırlık niteliği taşıyan Recep ayında, pek çok kişi hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini, oruç tutulup tutulmayacağını ve okunması tavsiye edilen dua ve zikirleri araştırıyor.

İşte Diyanet ve İslam alimlerinin tavsiyeleriyle Recep ayı ibadetleri:

RECEP AYINDA ORUÇ TUTULUR MU, KAÇ GÜN TUTULUR?

Diyanet’e göre, üç aylarda tutulacak oruçlar şöyle:

Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde "Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir. (Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şu'abü'l-îmân, 5/348-349 [3534]) Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. (el-Bakara, 2/184-185) Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber'in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]) Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.

RECEP AYI NAMAZLARI

-Recep ayının ilk gecesinde, ayı karşılamak niyetiyle nafile namaz kılınması tavsiye edilir. Bu gecede ikişer rekât halinde toplam 20 rekât namaz kılınabileceği ifade edilmektedir.

-Recep ayı hacet namazı, ayın tamamına yayılan bir nafile ibadet olarak bilinir. Bu namaz; ayın ilk 10 günü, ikinci 10 günü ve son 10 günü olmak üzere üç ayrı zaman diliminde 10’ar rekât şeklinde kılınır. Her rekâtta Fatiha suresi, ardından 3 İhlas ve 3 Kâfirun suresi okunur.

-Teheccüd namazı, gecenin son kısmında kılınan en faziletli nafile namazlardan biridir. Recep ayında teheccüd namazına devam etmek, manevi huzurun artmasına ve Ramazan ayına daha bilinçli bir hazırlık yapılmasına vesile olur.

RECEP AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

İlk 10 Gün: 100 defa "Sübhânallâhi'l-Hayyi'l-Kayyûm" (Hayy ve Kayyum olan Allah'ı tesbih ederim).

İkinci 10 Gün: 100 defa "Sübhânallâhi'l-Ehadi's-Samed" (Tek ve her şey kendisine muhtaç olan Allah'ı tesbih ederim).

Son 10 Gün: 100 defa "Sübhânallâhi'l-Gafûri'r-Rahîm" (Bağışlayan ve merhamet eden Allah'ı tesbih ederim).