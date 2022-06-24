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    'Uçak kule' Chinook helikopteri de Marmaris'te görevde

    Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına destek için ilk defa Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrindeki CH-47 tipi, çift motorlu, tek seferde 10 ton su atabilen Chinook helikopteri de katıldı.
    • 24.06.2022 - 01:00
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    'Uçak kule' Chinook helikopteri de Marmaris'te görevde

    Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hem araç gereç hem de insan gücü ile verdiği desteğe ilk defa hava gücü olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrindeki CH-47 tipi çift motorlu tek seferde 10 ton su atabilen Chinook helikopteri görev yapmaya başladı.

    Bakan Soylu açıklamıştı

    İHA'nın aktardığına göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin en büyük yangın söndürme helikopteri tek bir atımda 10 ton su atma kapasitesiyle Muğla Marmaris’teki yangına müdahale ediyor. Tüm kurumlarımızla birlikte, Tüm gayretimizle, müdahalemiz ve mücadelemiz devam ediyor” diyerek uçak kule CH-47 Chinook’un Marmaris yangınında görev aldığını açıklamıştı.

    'Uçak kule' Chinook helikopteri de Marmaris'te görevde - VİDEO

    10 ton su, 60 kişi taşıyabiliyor

    Çift motorlu, ağır tonajlı yangın söndürme olarak bilenen, dar alanlarda manevra kabiliyeti ve yüksek hızıyla diğer helikopterlerden ayrılan Chinook’un, gövdesine monte edilen 10 ton su kapasiteli su sepetleriyle en zorlu arazi şartlarında da kullanılırken, aynı anda 60 personel taşıyabiliyor.

    Uçak kule Chinook helikopteri de Marmaris te görevde #1

    Normal bir helikopterin 4 katı fazla su taşıyor

    Milas-Bodrum Havalimanından Marmaris’teki orman yangını için havalanan uçan kule Chinook’un orman yangınlarında normal bir helikopterin üç dört katı su taşıma kapasitesi bulunduğu için yangının havadan müdahalesinde etkili bir görev üstleniyor.

    Uçak kule Chinook helikopteri de Marmaris te görevde #2

    Yangın bitene kadar Marmaris'te kullanılacak

    Orman yangınlarında kullanılmak üzere Muğla’ya gelen ve Milas-Bodrum Havalimanından kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrindeki Chinook helikopteri, bugün denizden suyu aldıktan sonra yanan saha üzerine suyu boşalttı. Üstür manevra gücü ile dikkat çeken Chinook helikopteri Marmaris yangınını kontrol altına alınmasına kadar Muğla’da görev alacağı öğrenildi.

    Uçak kule Chinook helikopteri de Marmaris te görevde #3

    TSK'ya bağlı 3 helikopter yangın bölgesinde

    Milli Savunma Bakanlığı’nın orman yangınlarına karşı verdiği destek çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde bulunan ve Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına 1 adet S-70, 1 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopterler ile havadan müdahale ediliyor.

    Uçak kule Chinook helikopteri de Marmaris te görevde #4

    Uçak kule Chinook helikopteri de Marmaris te görevde #5


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