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İstanbul'da bulunan bir otelin konferans salonunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 'Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi' temalı 'Uluslarası Aile Forumu' düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen forumda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da vardı.

Başkan Altay, burada yaptığı konuşmada, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin aile odaklı çalışmalarını anlattı.

Altay, 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışıyla 'Aile Dostu Kentler' vizyonunda birçok önemli çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

"AİLE ODAKLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını !Aile Yılı! ilan etmesi sebebiyle bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Altay, "Bizler yaşanabilir bir çevre, aileyi esas alan kentleşme çalışmaları, çevre projeleri, tarihi ve kültürü yaşatacak kentsel dönüşüm projeleri gibi çok önemi alanlarda örnek projeler yürütmeye gayret ediyoruz. Sadece fiziki yapılarla değil, sosyal belediyecilik anlayışımızla da aile odaklı bir şekilde çalışmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AİLE, ÇOCUK, GENÇLİK VE EĞİTİM ÇALIŞMALARINI DETAYLI OLARAK ANLATTI

Başkan Altay, sunumun devamında Konya Büyükşehir Belediyesi'nin; Aile Destek Merkezi, Aile Sanat Eğitim Merkezi (ASEM), KOMEK, Engelli Destek Merkezi, kırsalda oluşturulan kadın kooperatifleri, konut projeleri, Bilgehane, Lise Medeniyet Akademisi, baba-oğul, anne-kız, baba-kız, anne-oğul kampları, Gençlik Meclisi, Çocuk Meclisi, Sosyal İnovasyon Ajansı, Kapsül Teknoloji Platformu başta olmak birçok aile, gençlik ve eğitimle ilgili faaliyetlerini anlattı.

"ULUSLARARASI PLATFORMLARDA DA AİLEYİ SAVUNUYORUZ"

Dünya Belediyeler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği başkanlığı görevlerini yürüttüğünden de bahseden Başkan Altay, şu ifadeleri kullandı:

Tüm dünyada aile üzerinde çok büyük bir baskı var. Özellikle sağlıklı nesillerin yetişmesi konusunda bulunduğumuz platformlarda bu konuya dikkat çekmek için çalışmalar yürütüyoruz.



Bir taraftan da toplumu bozmak için güçlü bir yapı tüm dünyada olduğu gibi bulunduğumuz birliklerde de bir gündem oluşturmaya gayret ediyor ama biz aileyi savunmaya, ailenin sadece ülkemiz için değil, dünyanın geleceği için de çok önemli olduğunu ifade etmeye gayret ediyoruz.

"ŞEHİRLERİ AİLE DOSTU HALE GETİRMELİYİZ"

Konuşmasına aile kurumunun önemine dikkat çekerek devam eden Başkan Altay, konuşmasında şu sözlere yer verdi: