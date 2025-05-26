Ülkemize giriş yaptı: İstanbul ve İzmir'e dikkat! Elektrik yüklüyor...

Haber Merkezi

Ülke genelinde güneşli ve sıcak günler geçirirken, Balkanlar'dan gelen yağışlar etkisini gösterdi.

Gece yarısından itibaren başlayan sağanak yağmur, Trakya'dan İzmir'e kadar sürüyor.

Elektrik fırtınası hakkında uyarılar gelirken, İstanbul'da da trafik durma noktasına geldi.

BEKLENEN FIRTINA BAŞLADI

Hava Forum'dan alınan bilgilere göre; "Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Düzce, Bilecik çevreleri... Zaman zaman ilçe bazlı dolu geçişleri de görebiliriz.

Önce Trakya elektriklenecek. Daha sonra sabaha karşı, işe giderken, sabah ve öğlen hattında ise İzmir ve İstanbul hattı ve doğusu hareketlenecek. Şakır şakır yağmurlu serin hava bekliyoruz. Mini şemsiyeleriniz yanınızda olsun. Aksiyonu takip edeceğiz..." denildi.