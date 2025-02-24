Uludağ'da teleferik gelmedi: Tatilciler dondurucu soğukta saatlerce bekledi

İHA

Bursa’nın en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da eğlenmek isteyen yerli ve yabancı turistler, dönüş için teleferiği tercih edince hevesleri kursağında kaldı.

1 SAAT BOYUNCA ÇALIŞMADI

1 saat boyunca çalışmayan teleferik nedeniyle vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

TATİLCİLER DONDURUCU SOĞUKTA TİTREDİ

O anlar kameraya yansırken, bazı vatandaşlar da tepki gösterdi. Tatilciler dondurucu soğukta titremek zorunda kaldı.

Yetkililerden ise henüz bir açıklama gelmedi.