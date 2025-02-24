Uludağ'da teleferik gelmedi: Tatilciler dondurucu soğukta saatlerce bekledi

İHA
Bursa’nın en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da eğlenmek isteyen yerli ve yabancı turistler, dönüş için teleferiği tercih edince hevesleri kursağında kaldı.
1 SAAT BOYUNCA ÇALIŞMADI
1 saat boyunca çalışmayan teleferik nedeniyle vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.
TATİLCİLER DONDURUCU SOĞUKTA TİTREDİ
O anlar kameraya yansırken, bazı vatandaşlar da tepki gösterdi. Tatilciler dondurucu soğukta titremek zorunda kaldı.
Yetkililerden ise henüz bir açıklama gelmedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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