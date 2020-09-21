Sosyal mesafenin dikkate alınmadığı gelin alma merasiminde, meşaleler yakılarak havaya ateş edildiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı İstek Mahallesi'nde, hafta sonu gerçekleşen evden gelin alma merasimi dikkat çekti.

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Apartman önünde toplanan vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymaksızın eğlendiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülere gelin almaya gelen grubun zaman zaman havaya ateş ettiği ve meşaleler yaktığı da görüldü.

Ümraniye'de meşaleli kız alma merasimi