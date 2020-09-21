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    Ümraniye'de meşaleli kız alma merasimi

    Sosyal mesafenin dikkate alınmadığı gelin alma merasiminde, meşaleler yakılarak havaya ateş edildiği anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 21.09.2020 - 13:23
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    Ümraniye'de meşaleli kız alma merasimi

    İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı İstek Mahallesi'nde, hafta sonu gerçekleşen evden gelin alma merasimi dikkat çekti.

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    Apartman önünde toplanan vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymaksızın eğlendiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Görüntülere gelin almaya gelen grubun zaman zaman havaya ateş ettiği ve meşaleler yaktığı da görüldü.

    Ümraniye'de meşaleli kız alma merasimi

    Ümraniye de meşaleli kız alma merasimi #1

    Ümraniye de meşaleli kız alma merasimi #2

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