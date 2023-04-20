Ümraniye'de motosiklet kazası: 1 ölü Ümraniye’de motosikletinin kontrolünü kaybeden sürücü önce bariyerlere, ardından tıra çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

İHA

İstanbul'da Şile Otoyolu Tepeüstü mevkii, Şile istikametinde, seyir halinde ilerleyen 34 FCC 689 plakalı motosikletin sürücüsü motosikletinin kontrolünü kaybederek önce bariyerlere, ardından önündeki 34 EUS 246 plakalı tıra çarptı.

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yakınları üzüntü yaşadı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken olay yerine gelen sürücünün yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Şile Otoyolu kazanın ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.