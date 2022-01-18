Ümraniye'de pişkin hırsızlar, ev sahibi evdeyken içeri girmeye çalıştı

İstanbul Ümraniye'de gözüne kestirdikleri binaya giren 3 kadın hırsız, girmek için kapısını kurcaladığı dairenin ev sahibi kapıyı açınca hiçbir şey olmamış gibi kaçarak uzaklaştı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen olayda, yüzleri cerrahi maskeli 3 kadın hırsız, sokak üzerinde bulunan bir apartmanı gözüne kestirdi.

EV SAHİBİ, HIRSIZLARLA GÖZ GÖZE GELDİ

Girdikleri binada bütün kapıları yoklayan hırsızlar daha sonra girmeye çalıştıkları dairede hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Kapının kurcalandığını fark eden daire sakini Arda Kızılkaya, kapıyı açtığı o anda hırsızlarla göz göze geldi.

İstanbul'da hırsızlar ev sahibi evdeyken içeri girmeye çalıştı VİDEO

3 KADIN HIRSIZ, HİÇBİR OLMAMIŞ GİBİ BİNADAN UZAKLAŞTI

Kapıyı açtıktan sonra karşısında hırsızları gören daire sakini ise ‘Ne oluyor’ diyerek kapıyı tekrar üzerine kapattı. Girmeye çalıştıkları daire sakini ile göz göze gelen hırsızlar ise daha sonra hızlıca binadan uzaklaştı.

3 kadın hırsızın ev sahibi ile yüz yüze geldikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"SES DUYDUM, KAPIYI AÇTIM"

Olayı anlatan Arda Kızılkaya, "Evde lavabodaydım. Elimi, yüzümü yıkadıktan sonra çıktım lavabodan. Hışır hışır ses duydum. Delikten baktığımda bir tane kadın kapıyı açmaya çalışıyordu. Köpeğim de havladı zaten sesten hissedip. Sonrasında kapıyı açtım. ‘Ne oluyor’ diye seslendim. O da ‘yardım topluyorum’ dedi ama elinde kart vardı. Kapıyı açmaya çalışıyordu. Üç kadınlardı. İkisi merdiven başındaydı diğeri de iş üstündeydi. Gittim üstümü giyindim. Direkt camdan çıktım esnaflara bağırdım ‘hırsız’ diye. O arada koşup kaçtılar. Biz de esnafların güvenlik kameralarından tiplerini biraz tespit ettik ama yüzleri maskeli oldukları için çok belli değil. Daha önce hiç böyle bir şey hissetmediğim için bir tuhaf oldum. Çok değerli eşyamız yok evde ama canlı bir hayvanımız var, köpeğimize zarar verebilirlerdi. Çünkü biraz aksidir eve gelen kişilere karşı" dedi.