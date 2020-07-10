UNESCO: Ayasofya'da değişikliği bize bildirin

Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne kavuşmasına ilişkin karar beklenirken, UNESCO bu durumdan endişeli olduğunu dile getirdi.

Ayasofya, 1934 tarihli Bakan Kurulu kararıyla camiden müzeye dönüştürüldü.

Tarihi yapının statüsünün yeniden cami olmasıyla ilgili karar, Danıştay tarafından değerlendirmeye alındı. Ayasofya ile ilgili kararın kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi konusunda bilgilendirme talep ederek, değişikliklerin Dünya Mirası Komitesi tarafından gözden geçirilebileceğini belirtti.

"DEĞİŞİKLİK, UNESCO'YA BİLDİRİLMELİ"

UNESCO, Ayasofya'nın bir müze olarak Dünya Mirası Alanları listesinde yer aldığını ve bunun gibi bazı taahhütleri ve yasal yükümlülükleri olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Bu nedenle bir devlet, sınırları içerisindeki miras listesindeki mekanların evrensel değerlerine zarar verecek herhangi bir değişiklik yapılmamasını sağlamalıdır. Herhangi bir değişiklik devlet tarafından önceden UNESCO'ya bildirilmeli ve gerekirse Dünya Mirası Komitesi tarafından gözden geçirilmelidir." denildi.

"TÜRK MAKAMLARINI DİYALOĞA ÇAĞIRIYORUZ"

UNESCO, kaygılarını Türk makamlarına çeşitli mektuplarla açıkladığını söyleyerek, "Türk makamlarını, mekanın (Ayasofya) evrensel değerine zarar verebilecek herhangi bir karar alınmadan önce bir diyalog başlatmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNE 1985'TE ALINDI

1985 yılında Dünya Kültür Mirası listesine alınan Ayasofya, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin "eşi benzeri olmayan mimari başyapıtlarından biri" şeklinde niteleniyor.