Üniversitelilere müjde: Ücretsiz alışveriş desteği başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu’da hayata geçirilen sosyal market, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, temizlik, kırtasiye ve giyim gibi pek çok ürünü ücretsiz sağlıyor.

2022 yılında yapılan düzenleme ile projeye üniversite öğrencileri de dahil edildi.

Böylece gençler, sosyal market aracılığıyla temel ihtiyaçlarını karşılama imkanı bulurken, ekonomik yüklerini de önemli ölçüde hafifletmiş oldu.

ÖĞRENCİLERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETİYOR

Açıldığı günden bu yana birçok öğrenciye nefes aldıran uygulama, kimi gençlerin gıda masraflarını azaltırken kimilerinin kırtasiye ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamasına olanak tanıyor.

Yeni eğitim-öğretim yılında da kapılarını öğrencilere açan sosyal market, geçmiş yıllarda faydalananlara desteğini sürdürürken, Ordu Üniversitesini yeni kazanan gençleri de bekliyor. Başvuru yapan öğrencilere özel alışveriş kartı verilerek ihtiyaçlarını ücretsiz karşılama imkanı sağlanıyor.

İLÇELERDEKİ ÖĞRENCİLER DE FAYDALANABİLİYOR

Sadece merkezdeki değil, ilçelerdeki öğrenciler de bu imkandan yararlanabiliyor.

İkamet belgesi, KYK karşılıksız burs belgesi ve yurtta kalınmadığını gösteren evraklarla yapılan başvuruların ardından öğrencilere özel alışveriş kartı veriliyor.

Altınordu’da yaşayanlar doğrudan marketten alışveriş yapabilirken, ilçelerdeki öğrencilere mobil uygulama ve ekipler aracılığıyla ihtiyaçları ulaştırılıyor.