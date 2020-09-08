Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında nereli? Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı ve biyografisi

Son dönemde ismi çokça anılan Uraz Kaygılaroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Uraz Kaygılaroğlu evli mi? Uraz Kaygılaroğlu hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı...

Uraz Kaygılaroğlu kimdir? Uraz Kaygılaroğlu kaç yaşında?

Uraz Kaygılaroğlu son dönemde ismi en çok anılan genç oyuncular arasında yer alıyor. Uzun yıllardır pek çok dizi ve film projesinde yer alan Uraz Kaygılaroğlu, sunuculuğunu yaptığı programlarla da izleyici karşısına çıktı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatından detaylar haberimizde...

'Uraz Kaygılaroğlu kimdir?' sorusu ünlü oyuncu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Pis Yedili, Baba Candır dizilerinden tanıdığımız Uraz Kaygılaroğlu şimdilerde Sefirin Kızı dizisinde rol alıyor. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde doğdu. Dizi oyunucusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirlidir.

FEMİNEN AĞA

Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.

ESKİ HİKAYE

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur.

BABA CANDIR

TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır" dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır.

YARIŞMA PROGRAMI: KUYRUK

Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır.

KLAVYE DELİKANLILARI

Şimdi ise Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırmaktadır.

URAZ KAYGILAROĞLU EVLİ Mİ?

Haziran 2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Ancak çift, 2019 yılında boşanma kararı alarak ayrıldı.

Sunucu

Sıra sende Türkiye

Kuyruk (2016) (sunucu)

Ve Kazanan (2015) (Sunucu)

Takip (2014) (Sunucu)

Tam Zamanı (2013) (Sunucu)

Kamuflaj (2012) (Sunucu)

Film

Eltilerin Savaşı (2020)

Karakomik Filmler (2019) - Ethem

Çakallarla Dans 5 (2018) - Kuzen Voki (Sinan)

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) - Selim

Bamsı Beyrek (2017) - Bamsı beyrek

Dönerse Senindir (2016) - Kurt

Ejder Kapanı

Nerde Kalmıştık (kısa film)

Mezuniyet (2009)

Dizi

Sefirin Kızı (2019-) - Gediz

Aynen Aynen (2019) - Emir

Ege'nin Hamsisi (2018) - Deniz Çınar

Masum Değiliz (2018) - Mert

Klavye Delikanlı'ları (2017) - Volkan (Kuzen Volki)

Görevimiz Tehlike (2015) (2017) (Sunucu)

Baba Candır (2015-2017) - Haluk Güney

Yedi Güzel Adam (2014) - Adil Erdem Bayazıt

Eski Hikâye (2013) - Ömer

Harem (2012) - Feminen Ağa

Pis Yedili (2011-2013) - Canburger

Canını Sevdiğiminin İstanbul’u (2009)

Es Es (2008) - Fethi

Milyonda Bir (2008) - Berke