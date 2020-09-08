Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında nereli? Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı ve biyografisi
- Haber Merkezi
- 08.09.2020 - 15:11
Uraz Kaygılaroğlu kimdir? Uraz Kaygılaroğlu kaç yaşında?
Uraz Kaygılaroğlu son dönemde ismi en çok anılan genç oyuncular arasında yer alıyor. Uzun yıllardır pek çok dizi ve film projesinde yer alan Uraz Kaygılaroğlu, sunuculuğunu yaptığı programlarla da izleyici karşısına çıktı.
Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatından detaylar haberimizde...
'Uraz Kaygılaroğlu kimdir?' sorusu ünlü oyuncu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Pis Yedili, Baba Candır dizilerinden tanıdığımız Uraz Kaygılaroğlu şimdilerde Sefirin Kızı dizisinde rol alıyor. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı
URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?
Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde doğdu. Dizi oyunucusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirlidir.
FEMİNEN AĞA
Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.
ESKİ HİKAYE
TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur.
BABA CANDIR
TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır" dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır.
YARIŞMA PROGRAMI: KUYRUK
Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır.
KLAVYE DELİKANLILARI
Şimdi ise Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırmaktadır.
URAZ KAYGILAROĞLU EVLİ Mİ?
Haziran 2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Ancak çift, 2019 yılında boşanma kararı alarak ayrıldı.
Sunucu
Sıra sende Türkiye
Kuyruk (2016) (sunucu)
Ve Kazanan (2015) (Sunucu)
Takip (2014) (Sunucu)
Tam Zamanı (2013) (Sunucu)
Kamuflaj (2012) (Sunucu)
Film
Eltilerin Savaşı (2020)
Karakomik Filmler (2019) - Ethem
Çakallarla Dans 5 (2018) - Kuzen Voki (Sinan)
Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) - Selim
Bamsı Beyrek (2017) - Bamsı beyrek
Dönerse Senindir (2016) - Kurt
Ejder Kapanı
Nerde Kalmıştık (kısa film)
Mezuniyet (2009)
Dizi
Sefirin Kızı (2019-) - Gediz
Aynen Aynen (2019) - Emir
Ege'nin Hamsisi (2018) - Deniz Çınar
Masum Değiliz (2018) - Mert
Klavye Delikanlı'ları (2017) - Volkan (Kuzen Volki)
Görevimiz Tehlike (2015) (2017) (Sunucu)
Baba Candır (2015-2017) - Haluk Güney
Yedi Güzel Adam (2014) - Adil Erdem Bayazıt
Eski Hikâye (2013) - Ömer
Harem (2012) - Feminen Ağa
Pis Yedili (2011-2013) - Canburger
Canını Sevdiğiminin İstanbul’u (2009)
Es Es (2008) - Fethi
Milyonda Bir (2008) - Berke