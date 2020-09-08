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    • Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında nereli? Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı ve biyografisi

    Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında nereli? Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı ve biyografisi

    Son dönemde ismi çokça anılan Uraz Kaygılaroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Uraz Kaygılaroğlu evli mi? Uraz Kaygılaroğlu hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı...
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 15:11
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    Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında nereli? Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı ve biyografisi

    Uraz Kaygılaroğlu kimdir? Uraz Kaygılaroğlu kaç yaşında?

    Uraz Kaygılaroğlu son dönemde ismi en çok anılan genç oyuncular arasında yer alıyor. Uzun yıllardır pek çok dizi ve film projesinde yer alan Uraz Kaygılaroğlu, sunuculuğunu yaptığı programlarla da izleyici karşısına çıktı.

    Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatından detaylar haberimizde...

    Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında nereli? Uraz Kaygılaroğlu nun hayatı ve biyografisi #1

    'Uraz Kaygılaroğlu kimdir?' sorusu ünlü oyuncu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Pis Yedili, Baba Candır dizilerinden tanıdığımız Uraz Kaygılaroğlu şimdilerde Sefirin Kızı dizisinde rol alıyor. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı

    URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

    Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde doğdu. Dizi oyunucusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirlidir.

    Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında nereli? Uraz Kaygılaroğlu nun hayatı ve biyografisi #2

    FEMİNEN AĞA

    Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.

    ESKİ HİKAYE

    TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur.

    Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında nereli? Uraz Kaygılaroğlu nun hayatı ve biyografisi #3

    BABA CANDIR

    TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır" dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır.

    YARIŞMA PROGRAMI: KUYRUK

    Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır.

    KLAVYE DELİKANLILARI

    Şimdi ise Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırmaktadır.

    Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında nereli? Uraz Kaygılaroğlu nun hayatı ve biyografisi #4

    URAZ KAYGILAROĞLU EVLİ Mİ?

    Haziran 2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Ancak çift, 2019 yılında boşanma kararı alarak ayrıldı.

    Sunucu

    Sıra sende Türkiye

    Kuyruk (2016) (sunucu)

    Ve Kazanan (2015) (Sunucu)

    Takip (2014) (Sunucu)

    Tam Zamanı (2013) (Sunucu)

    Kamuflaj (2012) (Sunucu)

    Film

    Eltilerin Savaşı (2020)

    Karakomik Filmler (2019) - Ethem

    Çakallarla Dans 5 (2018) - Kuzen Voki (Sinan)

    Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) - Selim

    Bamsı Beyrek (2017) - Bamsı beyrek

    Dönerse Senindir (2016) - Kurt

    Ejder Kapanı

    Nerde Kalmıştık (kısa film)

    Mezuniyet (2009)

    Dizi

    Sefirin Kızı (2019-) - Gediz

    Aynen Aynen (2019) - Emir

    Ege'nin Hamsisi (2018) - Deniz Çınar

    Masum Değiliz (2018) - Mert

    Klavye Delikanlı'ları (2017) - Volkan (Kuzen Volki)

    Görevimiz Tehlike (2015) (2017) (Sunucu)

    Baba Candır (2015-2017) - Haluk Güney

    Yedi Güzel Adam (2014) - Adil Erdem Bayazıt

    Eski Hikâye (2013) - Ömer

    Harem (2012) - Feminen Ağa

    Pis Yedili (2011-2013) - Canburger

    Canını Sevdiğiminin İstanbul’u (2009)

    Es Es (2008) - Fethi

    Milyonda Bir (2008) - Berke

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