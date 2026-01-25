Uşak’ta cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uşak’ta İ.Ç. (22) idaresindeki 64 FL 808 plakalı cip, Bozkuş köyü yakınlarına geldiği esnada yol kenarında yürüyen Birol Ertuğrul’a (66) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Birol Ertuğrul savruldu.

AĞIR YARALI SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Birol Ertuğrul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan cip sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.