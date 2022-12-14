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    Uşak'ta trene çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı

    Uşak'ta yolcu trenine çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 14.12.2022 - 05:10
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    Uşak'ta trene çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı

    İzmir'den Konya istikametine seyir halinde olan yolcu trenine Uşak'ta Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde 64 ACE 927 plakalı otomobil çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle araçtan fırladılar

    Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken araç içerisindeki 2 kişi araçtan fırladı. İhbarlar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kazada ağır yaralanan otomobil içerisindeki Y.Ö. ve M.A.Y. ekiplerce Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Uşak ta trene çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı #1

    Yaralıların hayati tehlikesi var

    İHA'nın haberine göre, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

    Uşak ta trene çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı #2


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