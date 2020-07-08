Üsküdar’da çekirdek yemek yasaklandı

Sahil hattı boyunca çekirdek yiyenlere para cezası verilecek.

Normalleşme sürecine girildiği dönemden bu yana sahiller dolup taşarken, çevre kirliliği göz ardı edildi.

Sıcak havalarda zamanını denizin kenarında geçirenler, geride çöp yığınları bırakınca yasak geldi.

ÇEKİRDEK YEMEK YASAKLANDI

İstanbul'da Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Sahil Hattı boyunca çekirdek yemenin yasaklandığını paylaştığı video ile duyurdu.

Üsküdar sahil hattında çekirdek yemek yasaklandı İZLE

“ANLAYIŞ BEKLİYORUZ”

Yasakla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkmen, “Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu. Harem'den Küçüksu'ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı'nda çekirdek yemek artık yasak. Bu konuda sizlerden anlayış ve iş birliği bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kabahatler Kanunu'na göre yazılacak cezalar, engelli hizmetleri için oluşturulan fona aktarılacak.