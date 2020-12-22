Üsküdar'da orta refüje çarpan kamyonun yakıt deposu delinirken, yola yayılan mazota kumlama yapıldı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Çengelköy Caddesi'nde meydana gelen olayda, hafriyat kamyonunun sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle, orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın yakıt deposu delindi ve tüm mazot yola döküldü.

ARAÇLARIN KAYMASI ÖNLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken belediye ekipleri de yolda kumlama yaparak araçların kaymasını önledi.

Kaza nedeniyle uzun trafik kuyrukları oluştu. Hafriyat kamyonunun bariyere çarpması sonucu yakıtın yola boşalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Üsküdar'da kaza yapan kamyonun yakıt deposu delindi VİDEO

"ŞOFÖR DİKKATSİZDİ"

Görgü tanığı Cemal Aşık, “Büyük ihtimalle şoför dikkatsizdi ve başka bir şeyle ilgili alakalıydı ki ortadaki refüjü fark etmedi ve direksiyonu yanlış bir istikamete doğru kırdıktan sonra tankeri patlattı. Her yere mazot da yayıldı. Epey bir panikledik ama sonradan itfaiyeyi çağırdık, polislerimizi çağırdık. Allah'a çok şükürler olsun bir şey olmadı.” şeklinde konuştu.

























