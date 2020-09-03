Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah kimdir? Uşşaki tarikatı nedir? Fatih Nurullah neden tutuklandı?

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizden tutuklanan Fatih Nurullah kimdir? Uşşaki tarikatı nedir? Uşşakilik nedir? Kendini şeyh ilan eden Fatih Nurullah'ın hayatı ve biyografisi...

Fatih Nurullah kimdir, kaç yaşında, nereli? Uşşaki tarikatı nedir? Fatih Nurullah neden tutuklandı? Sahte şeyh Fatih Nurullah'ın hayatı hakkında tüm detaylar haberimizde...

12 yaşında küçücük bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan sözde şeyh Fatih Nurullah'ın foyasının ortaya çıkmasının ardından 'Fatih Nurullah kimdir? Uşşaki tarikatı nedir? Faith Nurullah neden tutuklandı?' gibi soruların cevabı da merak konusu oldu.

FATİH NURULLAH NASIL TUTUKLANDI?

Fatih Nurullah kimdir? Uşşaki tarikatı nedir? 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizden tutuklanan Fatih Nurullah hakkında arama motorlarında araştırma yapılıyor. Tarikatındaki bir kadının 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Fatih Nurullah'ın Sakarya'nın Akyazı ilçesinin Kuzuluk Mahallesi'ndeki dergahı, perşembe günü jandarmalar tarafından basıldı. Gözaltına alınan Fatih Nurullah tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, Fatih Nurullah kimdir?

12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizden tutuklanan Uşşaki lideri Fatih Nurullah kimdir? Uşşaki tarikatı nedir?

Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizden tutuklandı. Gelişmenin ardından Fatih Nurullah kimdir sorusuna yanıt aranıyor.

FATİH NURULLAH'IN HAYATI

Fatih Nurullah, Nakşi şeyhine tabi olan babasının isteği ile ilk olarak bu cemaatle tanıştı. 1982 yılında Nakşi şeyhlerinden Şerif Atalay'ın yanında dini eğitim aldı.

FATİH NURULLAH KİMDİR?

58 yaşında olan Fatih Nurullah, İstanbul doğumlu. Babasınının ismi Hasan, annesinin adı Bedriye. Fatih Nurullah baba tarafından aslen Sivas Divriğili.

1973 yılında İstanbul'da Özdemiroğlu İlkokulu, 1976 yılında Kemal Atatürk Ortaokulu'nu bitiren Fatih Nurullah, 1979 yılında Haydarpaşa Erkek Lisesi'nden mezun oldu.

SAHTE ŞEYH FATİH NURULLAH'IN GEÇMİŞİ

Uşşaki Tarikatı lideri olarak ortaya çıkmadan önce Fatih Nurullah'ın çok farklı bir geçmişi var. Liseden sonra İstanbul Üniversitesi Spor Akademisi mezunu olan Fatih Nurullah, Milli güreşçi oldu. Güreş yaptığı dönemde 57 kiloda Türkiye şampiyonluğu ve balkan üçüncülüğü elde etti.

UŞŞAKİ TARİKATI NEDİR?

Uşşaki tarikatı Halveti Tarikatı'nın bir kolu. Merkezleri İstanbul Kasımpaşa'da. Uşşaki tarikatı 'İpek Yolu' olarak da anılıyor. Bunun sebebi tarikatın önemli isimlerinden olan İbrahim İpek Çorumi'nin etkisi. Fatih Nurullah da Uşşaki tarikatını ondan devraldı.

UŞŞAKİ TARİKATI NEREDEN ÇIKTI?

Uşşaki Tarikatı liderinin tutuklanması sonrasında, dergahları da kapatıldı. Çirkin olay sonrası Uşşaki Tarikatı Twitter'daki tüm hesaplarını ve Fatih Nurullah'ın fotoğraflarını sildi.