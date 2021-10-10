Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’e ait bir fotoğraf, yıllar içerisindeki değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.

1610’lu yıllarda Haldizen Vadisi’nin önünün bir heyelan sonucu kapanması ve vadiden akan Haldizen Deresi’nin sularının birikmesiyle oluşan Uzungöl, dik yamaçları, muhteşem orman örtüsü ve deniz seviyesinden bin 90 metre yüksekliğindeki gölü ile 1980’li yıllarda ilgi görmeye başladı.

1 kilometre uzunluğu, 500 metre genişliğindeki gölü ve çevresi ile yaklaşık 150 çeşit kuş ve çok sayıda yabani hayvana yıllardır ev sahipliği yapan Uzungöl, 1989 yılında Milli Park ilan edildi.

40 YIL ÖNCE MISIR TARLALARI İLE ÇEVRİLİYDİ…

40 yıl önce çevresi mısır tarlaları ile çevrili Uzungöl, yöre halkının ve dönemin idarecilerinin çabaları ile zamanla bir turizm merkezi haline gelirken, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Dünyanın hatırı sayılır turizm merkezlerinden olan Uzungöl’ün yıllar içerisinde değişimi, siyah beyaz çekilen bu kare ile gözler önüne serildi.

Uzungöl'ün yıllar önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı ViDEO

“BU YIKIMLARI 20 SENE ÖNCE DEVLET YAPSAYDI…”

Doğal güzelliklerinin yanı sıra 21 yıldır çözülemeyen imar planları ve kaçak yapılaşma ile gündeme gelen Uzungöl, yöre halkı için de çok önemli…

Bölgenin bir an önce imara açılmasını bekleyen 63 yaşındaki Melahat Karagöz, “Ben canlı bir ölüyüm. Biz bu mağduriyetleri hak etmedik. Barınmak için ev yaptık. Biz devlet arazisini işgal etmedik, devletin bir şeyine göz dikmedik. Geçmişte hatalar oldu, devlet keşke burada bizim önümüzü açsaydı, kimse hata işlemezdi. Hazine arazisindeki yerleri değil de dede toprağımız içindeki yerleri yıktılar. Bu yıkımları 20 sene önce devlet yapsaydı şimdi bunları yaşamazdık.” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN DİKKATİNDEN KAÇMADI

2003 yılında yaklaşık 30 bin hektara varan özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Uzungöl, son yıllarda çarpık yapılaşmasıyla ön plana çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dikkatinden kaçmadı.

Uzungöl'ü tıpkı Rize'nin Ayder Yaylası gibi çarpık ve çirkin yapılaşmasından kötü bir örneği olarak gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gereken tedbirlerin alınmasını istedi ve bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.

Gerekli incelemenin tamamlandığı Uzungöl’de bakanlık tarafından kaçak yapıların yıkımı için karar verildi, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvuru yapması üzerine imar barışına uygun olmadığı tespit edilen 112 yapıdan 17’si tıraşlanıp, kalan yapılar ise yıkıldı.

23 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen yıkımlarda vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

“AMACIMIZ UZUNGÖL’ÜMÜZÜ ESKİ HALİNE GETİRMEK”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz temmuz ayında Uzungöl’e gelerek incelemelerde bulunarak, “Amacımız Uzungöl’ümüzü eski haline getirmek. Uzungöl’ümüzü gelecek nesillere çocuklarımıza, torunlarımıza en güzel haliyle bırakmaktır. Nasıl Ayder’de bu çalışmaları yapıyorsak, Uzungöl’ümüz için de aynı çevre ve doğa koruma hassasiyeti ile projemizi yürütüyor olacağız. Uzungöl sınırları içerisindeki imar planı çalışmalarını ve imara aykırı yapıların tespitlerini yaptık. Bu çerçevede 130 yapı tespit ederek 68’inin yıkımını valiliğimizle gerçekleştirmiş olduk. Yapmış olduğumuz imar planı çerçevesinde buradaki doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde de gerek fazla çıkılan katların gerek yapılara eklenen eklentilerin tıraşlanma sürecini başlattık. Bu binaların yıkım sürecini de yine Çaykara Belediyemizle tamamlamış olduk.” ifadelerini kullandı.