Vali Gül: İstanbul'umuzda pazar günü kar yağışı bekliyoruz İstanbul Valisi Davut Gül, “Kış Tedbirleri Toplantısı”nda yaptığı değerlendirmede, "İstanbul’umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. İnşallah, İstanbul’umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız." dedi.

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ensonhaber.com

İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonu etkisini gösteren kar yağışı geri dönüyor.

Kış aylarının kendisini hissettirdiği şu günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin haritasında yeni güncellemeler yapıldı.

Pazar günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

Bugünden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de Megakenti bir kar yağışı daha bekliyor.

Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü İstanbul'da kar bekleniyor.

Pazar günü İstanbul da dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde soğuklar etkili olacak.

"Kış Tedbirleri Toplantısı"

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında ise “Kış Tedbirleri Toplantısı” ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda İstanbul’da beklenen kar yağışıyla ilgili alınan tedbirler değerlendirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ndeki (AFAD) toplantıya; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, ilçe kaymakamları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

"İstanbul’umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız"

Vali Gül, toplantıda yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bugün, Kurumlar arası iş birliğini sağlamak ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için Kış Tedbirleri Toplantısını yapıyoruz. Kar yağışı gibi afet ve olaylarda en önemli olan zamanlama ve koordinasyonun sağlanmasıdır. İstanbul’umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız. Afet Çalışma Grupları işine hakim olacak ve talepler ivedi bir şekilde yerine getirilecek. Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah, İstanbul’umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız.”

Kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım tarihine çekildi

Toplantıda; ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasındayken, bu yıl için İstanbul’da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım 2023 tarihine çekilmesi kararı alındı.

İstanbul'da 2023-2024 Sezonu Kış Tedbirleri kapsamında, şu tedbirlerin alınması kararlaştırıldı: