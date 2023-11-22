İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonu etkisini gösteren kar yağışı geri dönüyor.
Kış aylarının kendisini hissettirdiği şu günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin haritasında yeni güncellemeler yapıldı.
Pazar günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor
Bugünden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de Megakenti bir kar yağışı daha bekliyor.
Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü İstanbul'da kar bekleniyor.
Pazar günü İstanbul da dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde soğuklar etkili olacak.
"Kış Tedbirleri Toplantısı"
İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında ise “Kış Tedbirleri Toplantısı” ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Toplantıda İstanbul’da beklenen kar yağışıyla ilgili alınan tedbirler değerlendirildi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ndeki (AFAD) toplantıya; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, ilçe kaymakamları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.
"İstanbul’umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız"
Vali Gül, toplantıda yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
“İstanbul’umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bugün, Kurumlar arası iş birliğini sağlamak ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için Kış Tedbirleri Toplantısını yapıyoruz. Kar yağışı gibi afet ve olaylarda en önemli olan zamanlama ve koordinasyonun sağlanmasıdır. İstanbul’umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız. Afet Çalışma Grupları işine hakim olacak ve talepler ivedi bir şekilde yerine getirilecek. Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah, İstanbul’umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız.”
Kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım tarihine çekildi
Toplantıda; ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasındayken, bu yıl için İstanbul’da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım 2023 tarihine çekilmesi kararı alındı.
İstanbul'da 2023-2024 Sezonu Kış Tedbirleri kapsamında, şu tedbirlerin alınması kararlaştırıldı:
"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce polis sorumluluk bölgesinde toplam 427 trafik unsuru,
260 asayiş ekibi ve 8 jandarma timi olmak üzere 1504 personel,
Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 147'si trafik olmak üzere toplam 498
jandarma timi görev alacak.
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce 13 bin 451 personel,
3 bin 708 araç ve iş makinesi görev yapacak,
366 bin 720 ton tuz,
8 bin 370 ton solüsyon ve çözelti hazır bulundurulacak,
23 Otoyol Hizmet Tesisi'nde 5 bin 598 araca hizmet verilecek.
Afet Beslenme Grubu'nca 117 araç,
300 personel, 2 bin gönüllü ile 87 noktada görev yapılacak.
Afet Sağlık Grubu'nca 513 Ambulans Servisi ve 39 UMKE aracıyla faaliyet gösterilecek.
Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu'nca 200 personel ve 50 araçla
sokak hayvanlarına soğuk ve karlı günlerde 2 ton mamanın dağıtımı
sağlanacak.
Afet Teknik Destek ve İkmal Grubunca 14 bin 18
personel,
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 32 bin 325 iş makinesi,
2 bin 969 makine ve ekipmanla hizmet verilecek.
Arama Kurtarma Grubunca 363 personel,
54 araç ve 6 botla hizmet sağlanacak."
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