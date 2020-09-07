Vali Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 17. yılında anılıyor

Görev yaptığı illerde "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun ölümünün üzerinden 17 yıl geçti.

Türkiye Süper Vali'yi unutmuyor...

Peki kimdir bu Süper Vali? Kendini devlete hizmet için adayan Recep Yazıcıoğlu...

Türkiye'de bugüne kadar binlerce vali görev yaptı. Pek çoğu bir şekilde eleştirildi. Ancak bir isim vardı ki; yıllar geçse de unutulmaz. Recep Yazıcıoğlu; hizmetleri, halkla teması en önemlisi tevazusuyla yıllar geçse de hatırlanacak.

İLK GÖREV YERİ AYDIN

Yazıcıoğlu 2 Haziran 1948'de Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya geldi.

Lise eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamlayan Yazıcıoğlu'nun ilk görev yeri, 1968 yılında Aydın oldu. Burada bir dönem kaymakam vekilliği yapan Yazıcıoğlu, daha sonra ülkenin farklı ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı. Kaymakamlık görevinin ardından Yazıcıoğlu, 1984 yılında Tokat'a vali atandı.

YILIN BÜROKRATI

O dönemde Türkiye'nin en genç valisi olan Yazıcıoğlu, yaklaşık 5 yıl burada görev yaptı. Eğitim ve sağlıkta yaptığı önemli işlerle "Yılın bürokratı" seçilen Yazıcıoğlu, kaymakam vekili olarak görev aldığı Aydın'a bu kez 1989 yılında vali atandı.

Şehrin tarımı ve ekonomisi üzerinde yoğun çaba harcayan Yazıcıoğlu, özellikle kent için önemli bir değer olan jeotermalin en iyi şekilde kullanılmasını arzu etti.

ERZİNCAN'DA ÇOK SEVİLDİ

Yazıcıoğlu, jeotermalle ilgili projesini hayata geçiremeden 1991 yılında Erzincan'a atandı. Erzincan'da da adından söz ettiren Yazıcıoğlu, 1992 depreminde vatandaşın yaralarını sarmasında büyük emek harcadı.

Vali Yazıcıoğlu, 30 yıldır yapılamayan köprünün yapılmasına ön ayak olmasıyla bölge halkının büyük sevgisini kazandı.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Vali Yazıcıoğlu, 9 yıl görev yaptığı Erzincan'ın ardından 1999 yılında merkez valiliğine, 2003 yılında ise Denizli Valiliğine getirildi.Yazıcıoğlu,

Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu 8 Eylül 2003'te hayatını kaybetti. Vali Yazıcıoğlu'nun cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi. Görev yaptığı illerde "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan Yazıcıoğlu'nun cenazesine on binlerce kişi katıldı.

YAZICIOĞLU'NDAN BÜROKRASİ DERSİ

Vali Yazıcıoğlu'nun, yıllar önce söylediği şu sözler ise adeta bugüne ışık tutuyor:

"Bürokrasi hastalığı; işi yokuşa sürmekten zevk alma, haz almadır. Bunun çok çeşitli örnekleri vardır. Öyle başladık bu işe, sonra el yordamıyla öğrendik. Birgün birisi eli cebinde langur lungur 'çıkar elini cebinden' dedim. 'Biz Almanya'da dairelere böyle giriyoruz.' diye karşılık verdi. 'Burası Almanya mı? Çıkar elini cebinden.' dedim. Sonra düşündüm; demek ki Almanya'da insanlara askerlik yaptırmak mı gibi bir ihtiyaç yok. Adam işini görüyor, işi görülüyor. Biz de öyle değil. Otur, kalk oturma, hiza, istikamet, emir, komuta. Bu komplekstir, aşağılık duygusunu tatmin etmektir. Bu çok büyük adamlarda da görülür. İnekler, develer, öküzler kesilir. Davullar, zurnalar çalınır. Bir faciadır. Geri kalmış ülkelerde görülür. Batı ülkelerinde böyle adam karşılanmaz. Tabii bu değişecek."

Recep Yazıcıoğlu tevazusu VİDEO