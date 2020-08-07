İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlamalarının yapılmayacağını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, askere gidecek olan gençler için düzenlenen uğurlamalarla ilgili yeni bir karar açıkladı.

Twitter hesabından askere gidecek olan gençlere seslenen Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlamalarının gerçekleştirilemeyeceği bilgisini paylaştı.

VATANDAŞLARI SAĞLIK İÇİN UYARDI

Vali Ali Yerlikaya, resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, “Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak.

Vali Yerlikaya: İstanbul'da toplu asker uğurlaması yasak ViDEO



16 BİN 346 ASKER GÖREVE GİDECEK

Lütfen kurallara uyalım. Yeni celp dönemi geldi. 8 Ağustos itibari ile İstanbul’dan 16 bin 346 evladımız vatani görevini yapmak üzere memleketimizin dört bir tarafa dağılacak.

KURALLARDAN TAVİZ VERİLMEMELİ

Evlatlarının asker olacağı günü dört gözle bekleyen kıymetli ailelerimiz, arkadaşını askere uğurlayan gençlerimiz, heyecanınızı yürekten paylaşıyorum. Hem kendi sağlığınızı hem de sevdiklerinizin sağlığını tehlikeye atmayınız. Temizlik, maske ve mesafe kurallarından taviz vermeyiniz.” ifadelerini kullandı.



