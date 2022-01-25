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    • Vali Yerlikaya: Şehirlerarası otobüsleri çıkış kısıtlaması 13.00'a kadar uzatıldı

    Vali Yerlikaya: Şehirlerarası otobüsleri çıkış kısıtlaması 13.00'a kadar uzatıldı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya otogarlarda şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlamasının 13.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 03:39
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    Vali Yerlikaya: Şehirlerarası otobüsleri çıkış kısıtlaması 13.00'a kadar uzatıldı

    İstanbul'da kar sebebiyle bazı otogarlara çıkış kısıtlaması gelmişti.

    Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada bu kısıtlamanın uzatıldığını belirtti.

    KISITLAMA UZATILDI

    Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması
    bugün (SALI) saat 13.00’e kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.

    Vali Yerlikaya: Şehirlerarası otobüsleri çıkış kısıtlaması 13.00 a kadar uzatıldı #1


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