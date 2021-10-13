Euro
10.5038
0.7%
Dolar
9.0728
0.42%
Altın
522.32
2.14%
Borsa
1.411
-0.39%
Bitcoin
506.840
-0.99%
EXEN Coin
21.76
-3.97%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Valilik duyurdu: 1 ilde daha çocuklara çakmak satışı yasaklandı

    İzmir'de 18 yaşından küçüklere çakmak ve çakmak gazı satışı yasaklandı. Kararın uygulanması ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara para cezası verilecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 16:54
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 16:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Valilik duyurdu: 1 ilde daha çocuklara çakmak satışı yasaklandı

    Tütün ve tütün mamullerinin yanı sıra çakmak ve çakmak gazı satışlarıyla ilgili yeni bir karar alındı.

    Daha önce Şanlıurfa'da alınan yasak kararı, İzmir'de de uygulanacak.

    Valilikten yapılan açıklamada, insan sağlığına zararlı uçucu bir gaz olan çakmak gazının koklanması halinde bağımlılık yapabildiği hatta ölümle sonuçlanan sağlık problemlerine neden olabildiği ifade edildi.

    18 YAŞ ALTINA SATILMAYACAK

    Bu maddelere çocukların erişiminin engellenmesi amacıyla ilgili kanunlar kapsamında karar alındığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "İzmir ili sınırları içerisinde çakmak ve çakmak gazı satışı yapan kişi ve her türlü iş yerini kapsayan emir gereği, insan sağlığının zararlı uçucu bir gaz olan çakmak gazının zararlarından çocuklarımızın korunması amacıyla her türlü çakmak ve çakmak gazı 18 yaşından küçük olanlara satılmayacaktır.

    Kararın uygulanması ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara, fiilleri başka bir suç oluşturmuyor ise kolluk kuvvetlerince 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca 'emre aykırı davranış' suçlamasıyla idari para cezası uygulanacaktır."

    Valilik duyurdu: 1 ilde daha çocuklara çakmak satışı yasaklandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir