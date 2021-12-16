Van Gölü’nde yeni mikrobiyalitler ortaya çıktı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle suların çekilmesi, yeni mikrobiyalitlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Dünyanın en büyük sodalı, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nde, yağışların azalması ile birlikte çekilme yaşandı.

Van Gölü suyunun çekilmesiyle birlikte gölün derinliklerindeki mikrobiyalitler de gün yüzüne çıkmaya başladı.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki yeni mikrobiyalit alanlarında incelemelerde bulunan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Van Gölü’nün bu kadar çekildiğine ilk defa şahit olduğunu söyledi.

“KEŞKE VAN GÖLÜ ÇEKİLMESEYDİ”

Gürsoy, “Bu sene Van Gölü’nde yaklaşık 1 metre 40 santimetre kadar bir düşüş var. Bu nedenle mikrobiyalit dediklerimiz de su üzerine çıktı. Keşke Van Gölü çekilmeseydi de bunlar çıkmasaydı. Çok ayrı bir güzellik veriyor. Ben 35-40 yıldır bölgede çeşitli görevlerde bulundum. Suyun 3-4 metre yükseldiğini gördüm ama hiç böyle düşüş olmamıştı. Zaten ülkemiz su yönünden fakir bir ülke. Bölgemizde de su kıt olduğu için suyu çok iyi kullanmamız lazım. Suyu tasarruflu kullanalım ki gelecek nesillere kalabilsin. İşte gördüğünüz gibi Adilcevaz’da sanki ilkbahar veya sonbahar havası var. Aralık ayının ortasındayız. Keşke şu an yarım metre veya 1 metre kar olsaydı daha güzel olurdu diye düşünüyorum.” dedi.

“YENİ MİKROBİYALİTLERİN KORUMA ALTINA ALINMASI GEREKİYOR”

Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol ise mikrobiyalitlerin koruma altına alınması gerektiğini belirterek, “Gölün çekilmesi sonucunda mikrobiyalitler Adilcevaz sahillerinde daha çok çıktı. Tatlı su çıkışını, mikrobiyalitlerin nasıl oluştuğunu az da olsa burada görebiliyoruz. Burasının koruma altına alınması gerektiğini düşünüyoruz. Dernek üyeleri olarak hemen hemen her hafta buraya geliyoruz. Bu mikrobiyalitlere zarar verilmemesi noktasında insanları uyarıyoruz. Mikrobiyalitlere basılmaması noktasında burasının koruma altına alınması gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah gölümüz artık çekilmez ve mikrobiyalitler de hayat bulur.” diye konuştu.

MİKROBİYALİT NEDİR

Mercan kayalıkları andıran mikrobiyalitler, siyanobakteriler ve bazı alglerin fotosentezi ve suda kalsiyum karbonat çökeltmeleri ile oluşuyor.

Çatlaklardan çıkan kalsiyum ve zengin sular ile oluşan mikrobiyalitler, siyano bakterileri ile birleşerek ortaya çıkıyor.

Silikat oluşturan bu bileşim, katman katman birikerek mikrobiyalitleri oluşturuyor.

Mikrobiyalitler, kaya tipi yapıları sebebi ile cansız görünebilir, ancak üzeri tek hücreli birçok bakteri, mikroalgler ve mikroorganizmalar için konak yeridir.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ VAN GÖLÜ'NDE

Eski çağlarda yaşadığımız gezegende fazlaca bulunan mikrobiyalitler günümüzde çok az yerde ve belirli sayılarda bulunuyor.

Van Gölü ise dünya üzerindeki en büyük mikrobiyalitlere ev sahipliği yapıyor.

Son araştırmalara göre bulunan iki mikrobiyalitlerden birisinin 50 bin diğerinin ise 70 bin yıllık olduğu belirlendi.