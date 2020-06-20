Dolar
6.8455
-0.1531%
Euro
7.6531
-0.463%
Altın
1744.09
1.2287%
Borsa
113611.89
0.9931%
G. Altın
384.008
1.0903%
Bitcoin
64348.38
-0.1855%
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Van'da 113 kilo 350 gram eroin ele geçirildi

    Uyuşturucular, basınçlı metal köpük içine gizlenmiş 165 pakette ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 20.06.2020 - 11:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Van'da 113 kilo 350 gram eroin ele geçirildi

    Van genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

    Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo firmasına ait aktarım merkezinde narkotik köpeği "Zeus"un desteğiyle arama yaptı.

    UYUŞTURUCULARI 165 PAKETTE GİZLEDİLER

    Aramada, basınçlı metal köpük içine gizlenmiş 165 pakette 113 kilo 350 gram eroin bulundu. Uyuşturucuyla ilgili İ.H.T, D.G. ve Y.C. gözaltına alındı.

    Van'da 113 kilo 350 gram eroin ele geçirildi VİDEO

    Görüş Bildir