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Uyuşturucular, basınçlı metal köpük içine gizlenmiş 165 pakette ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Van genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo firmasına ait aktarım merkezinde narkotik köpeği "Zeus"un desteğiyle arama yaptı.

UYUŞTURUCULARI 165 PAKETTE GİZLEDİLER

Aramada, basınçlı metal köpük içine gizlenmiş 165 pakette 113 kilo 350 gram eroin bulundu. Uyuşturucuyla ilgili İ.H.T, D.G. ve Y.C. gözaltına alındı.

Van'da 113 kilo 350 gram eroin ele geçirildi VİDEO