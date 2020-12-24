Euro
9.3467
0.18%
Dolar
7.6532
0.17%
Altın
462.29
0.49%
Borsa
1.422
0.34%
Bitcoin
178.982
-0.67%
EXEN Coin
10.56
-4.95%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Van’da 220 kilo eroin ele geçirildi

    Van’da polis ekiplerince iki ayrı araçta yapılan aramada 220 kilo 300 gram eroin bulundu.
    • İHA
    • 24.12.2020 - 10:54
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 10:58
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Van’da 220 kilo eroin ele geçirildi

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince iki ayrı araçta arama yapıldığı belirtildi.

    Aramalarda kamyondaki kanepelerin içerisine zulalanmış, otomobilde yapılan aramada ise çuvala konulmuş halde iki araçta toplam 220 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.

    2 KİŞİ ARANIYOR

    Açıklamada, “Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü Z.Y. yakalanarak gözaltına alınmış, faili firar 2 şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan şüphelinin müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir.” denildi.

    Van

    Van

    Van’da 220 kilo eroin ele geçirildi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir