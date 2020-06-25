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Özalp ilçesinde saat 13.03'te 5.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 13.03'te kaydedilen sarsıntının merkez üssünün Özalp ilçesi olduğu öğrenildi.

Deprem yerin 6.96 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, çevre iller tarafından da hissedildi.

"ŞU AN BİLDİRİLEN BİR HASAR YOK"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez depremin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." ifadeleri kullanıldı.