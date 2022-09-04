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    Van'da düğün konvoyunun önü okey masasıyla kesildi

    4 kişilik arkadaş grubu, yakın çevrelerinde düğün evinin önündeki konvoyu görünce harekete geçti. Araçların güzergahına okey masası kuran gençler, bahşiş alana kadar oyunlarına devam etti.
    • 04.09.2022 - 15:11
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    Van'da düğün konvoyunun önü okey masasıyla kesildi

    Düğün konvoylarından farklı görüntüler gelmeye devam ediyor.

    Bu kez görüntülerin adresi Van...

    Saray ilçesinde yaşayan Nazlıcan Tunal ile Barış Tunç, nikah masasına oturmaya karar verdi.

    Yolun ortasına okey masası kurdular

    Düğün için konvoyla yola çıkan çiftin aracı, 4 arkadaş tarafından kesildi.

    Yolun ortasına okey masası kuran şahıslar, damattan bahşiş istedi.

    Düğün sahipleri şaşkına uğradı

    Bahşişi alana akdar okey oynamaya devam eden gençler, düğün sahiplerini şaşkına uğrattı.

    İkna çabaları sonuç vermeyince gelin ve damadın aileleri gençlere bahşiş verdi.

    Bahşişin ardından yol trafiğe açıldı

    DHA'nın aktarımına göre; daha sonra masayı kaldıran şahıslar konvoyun geçişine izin verdi ve yol trafiğe açıldı.

    O anlar kaydedildi.

    Van da düğün konvoyunun önü okey masasıyla kesildi #1

    Van da düğün konvoyunun önü okey masasıyla kesildi #2

    Van da düğün konvoyunun önü okey masasıyla kesildi #3

    Van da düğün konvoyunun önü okey masasıyla kesildi #4

    Van da düğün konvoyunun önü okey masasıyla kesildi #5

    Van da düğün konvoyunun önü okey masasıyla kesildi #6

    Van da düğün konvoyunun önü okey masasıyla kesildi #7

    Van da düğün konvoyunun önü okey masasıyla kesildi #8

    Van da düğün konvoyunun önü okey masasıyla kesildi #9

    Van da düğün konvoyunun önü okey masasıyla kesildi #10


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