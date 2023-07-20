Van’da ekmek fiyatına zam geldi Van’da 4 TL’den satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı 6 liraya yükseldi.

İHA

Van'da ekmek fiyatlarına zam yapılarak, 4 TL'den satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı 6 lira oldu.



Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, Türkiye’de en ucuz ekmeğin Van’da satıldığını söyleyerek şöyle dedi:

"Türkiye genelinde 200 ve 210 gram ekmek 7 TL’nin üzerinde satılıyor"