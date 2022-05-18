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    Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı

    Van'ın Erciş ilçesinde, polisin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurulan otobüsün gizli bölümünde yakalanan 47 kaçak göçmenle ilgili 3 şüpheli yakalandı.
    • 18.05.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 17:30
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    Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı

    İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün gece Hamuryen Kavşağı’ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine 34 ELR 101 ve 34 SEH 619 plakalı eski model 2 otobüsü durdurup, arama yaptı.

    Otobüsün gizli bölmesinde 47 kaçak göçmen yakalandı

    Aramada, otobüslerin arka koltuğunun olduğu bölüme yapılan, her biri 6,5 metrekare olan gizli bölümler olduğu tespit edildi. Açılan gizli bölümlerde balık istifi Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı.

    DHA'nın haberine göre, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen M.G.T., R.T. ve T.C. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemleri için Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

    3 kişi tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

    Van da göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı #1

    Van da göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı #2


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