Van'da kimsesizler mezarlığı göçmenlerle doldu

Son 1,5 yılda yasa dışı yollarla ülkeye geçiş yaparken hayatını kaybeden 92 göçmenle beraber, Van Gölü'nde batan teknedeki cesetler de kimsesizler mezarlığına defnediliyor.

27 Haziran'da içerisinde 60 kaçak göçmenin olduğu tahmin edilen teknenin Van Gölü'nde battığı yer tespit edildi.

Arama çalışmaları sonucunda çıkarılan, 33 kaçak göçmene ait ceset, otopsi işlemleri için adli tıp kurumlarına sevk edildi.

Otopsileri tamamlanan 17 kaçak göçmen, Yeni ve Seyrantepe mahallelerinde bulunan kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.

1 Ocak 2019'dan bu yana yurda yasa dışı yollardan girip, çeşitli nedenlerle ölen 92 göçmen, bu iki mahalledeki kimsesizler mezarlığında dini vecibeler yerine getirildikten sonra toprağa verildi.

NUMARALANDIRMA SİSTEMİYLE DEFNEDİLDİLER

Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Serkan Başdinç, 1 Ocak 2019 ile 13 Temmuz 2020 tarihine kadar 92 düzensiz göçmeni defnettiklerini belirterek, "Bunların 75'i Seyrantepe, geriye kalan 17'si de Yeni Mahalle’deki kimsesizler mezarlığında defnedilmiş. Van Gölü'nde 27 Haziran’da batan son tekne faciasında ölen 17 cenazeyi Adli Tıp'tan aldık. Bunların 16'sını Yeni Mahalle, 1 cenazeyi ise Seyrantepe'deki mezarlıkta numaralandırılmış ve kayıt altına alınmış şekilde İslami usullere göre defin işlemleri gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan 75'i ise sınırda donarak veya trafik kazalarına ölmüştür. Bunların tamamının defin işlemleri de İslami usullere göre gerçekleştirilmiştir. Adli Tıp Kurumu'ndan biz bu cenazeleri alırken, numaralandırılmış şekilde alıyoruz. Biz de aynı şekilde numaralandırılmış şekilde mezarlıklar müdürlüğümüzde kayıt altına alıyoruz. Yarın öbür gün bizden istendiğinde, biz bunları tekrardan aynı numarayla alıp Adli Tıp'a gönderiyoruz. Sahipleri çıktığında numaralandırılmış şekliyle sahiplerine teslim edebiliyoruz. Numaralandırma, hangi mezarlığın kime ait olduğunu, hangi tarihte ve nerde öldüğünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Seyrantepe Mahallesi'nde mezarlığın 1992 yılında defne açıldığını söyleyen Başdinç, "Mezarlığın bir kısmı kimsesizler mezarlığı olarak ayrılmış. Diğer bölümde de ölen vatandaşlarımızın defin işlemleri yapılıyor." diye konuştu.





































