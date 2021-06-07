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    Van'da PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

    Eren-1 operasyonları kapsamında Van'ın Başkale ilçesinde PKK'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi.
    • AA
    • 07.06.2021 - 17:36
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 18:56
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    Van'da PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

    Van'ın Başkale ilçesinde Eren-1 operasyonları kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildiği bildirildi.

    ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

    Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Eren-1 operasyonları kapsamında, Başkale ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 makineli tüfek, 1 roketatar silahı, 10 roketatar mühimmatı, 12 uçaksavar mühimmatı, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 8 roketatar sevk fişeği ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildiği ifade edildi.

    Van da PKK ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi #1

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