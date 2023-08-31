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Van'da Türk askeri ve Süper Mavi Ay'ın görüntüsü mest etti Abone Olun

Van'da Türk askeri ve Süper Mavi Ay'ın görüntüsü mest etti Yılın en büyük ve parlak Ay'ı olan 'Süper Mavi Ay', Van'da nöbet tutan Mehmetçik ve Türk Bayrağı'nın arkasında görüntülendi. Ortaya çıkan manzara, görenlerin göğsünü kabarttı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Aynı takvim ayı içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan "Süper Mavi Ay" kendisini Van'da da gösterdi. "Süper Mavi Ay"ın diğer görüntülerinin yanı sıra Van'da çekilen kareler herkesi mest etti. Mehmetçik ve Türk Bayrağı ile görüntülendi Nöbet tutan bir Türk askerinin ve Türk Bayrağı'nın arkasında beliren "Süper Mavi Ay" ile birlikte ortaya çıkan görüntü, izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Bayraktar AKINCI ve Süper Mavi Ay aynı karede Göğüsleri kabartan başka bir kareyi ise BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar'ın paylaşımında, AKINCI ile "Süper Mavi Ay"ın aynı karede olduğu görüntüler görüldü. Paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni aldı. Bayraktar paylaşımında, "Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla" ifadesini kullandı.

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