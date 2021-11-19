Euro
12.6449
0.64%
Dolar
11.1915
1.41%
Altın
663.4
0.44%
Borsa
1.737
0.03%
Bitcoin
641.242
-1.01%
BTXN Coin
20.88
0.43%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Van'daki dolunay görenleri mest ettirdi

    Vatandaşlar, Toprak Kale zirvesindeki bayrakla birlikte güzel görüntüleri ortaya çıkaran dolunayı dakikalarca izledi.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 23:04
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 23:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'daki dolunay görenleri mest ettirdi

    Van semalarında kendisini gösteren dolunay, Toprak Kale zirvesindeki bayrak ile güzel görüntüler meydana getirdi.

    Akşam saatlerinde belirmeye başlayan ay, gecenin karanlığına rağmen kaleyi adeta aydınlığa çevirdi.

    VATANDAŞLAR MANZARA KARŞISINDA MEST OLDU

    Vatandaşlar, doyumsuz görüntüler oluşturan dolunay karşısında mest oldu.

    Kalede oluşan görüntüler ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.

    Bazı vatandaşlar dakikalarca görüntüyü izlerken, bazı kişiler de cep telefonlarına sarıldı.

    Van'daki dolunay görenleri mest ettirdi VİDEO

    Van daki dolunay görenleri mest ettirdi #1

    Van daki dolunay görenleri mest ettirdi #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir