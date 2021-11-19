Vatandaşlar, Toprak Kale zirvesindeki bayrakla birlikte güzel görüntüleri ortaya çıkaran dolunayı dakikalarca izledi.

Van semalarında kendisini gösteren dolunay, Toprak Kale zirvesindeki bayrak ile güzel görüntüler meydana getirdi.

Akşam saatlerinde belirmeye başlayan ay, gecenin karanlığına rağmen kaleyi adeta aydınlığa çevirdi.

VATANDAŞLAR MANZARA KARŞISINDA MEST OLDU

Vatandaşlar, doyumsuz görüntüler oluşturan dolunay karşısında mest oldu.

Kalede oluşan görüntüler ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.

Bazı vatandaşlar dakikalarca görüntüyü izlerken, bazı kişiler de cep telefonlarına sarıldı.

Van'daki dolunay görenleri mest ettirdi VİDEO

