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    Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı evinde ölü bulundu

    Kahramanmaraş'ta, Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı olan Salman Yaşdal'ın cansız bedeni evinde bulundu.
    • 08.05.2022 - 01:03
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    Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı evinde ölü bulundu

    Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Salman Yaşdal'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

    Yaşamını yitirdi

    Eve gelen ekipler, yaptıkları incelemede Yaşdal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

    AA'nın haberine göre Salman'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı evinde ölü bulundu #1


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