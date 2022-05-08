Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı evinde ölü bulundu
Kahramanmaraş'ta, Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı olan Salman Yaşdal'ın cansız bedeni evinde bulundu.
- 08.05.2022 - 01:03
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Salman Yaşdal'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Yaşamını yitirdi
Eve gelen ekipler, yaptıkları incelemede Yaşdal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
AA'nın haberine göre Salman'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.