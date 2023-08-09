Vatandaşlara sahte e-Devlet uyarısı

AA
Vatandaşlara önemli bir uyarı geldi.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı'nın sosyal medya hesabından kullanıcıları arayüz taklitçilerine karşı uyarısını alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.
"İki aşamalı giriş özelliğini aktif hale getirmeyi unutmayın"
Bazı dönemlerde e-Devlet Kapısı arayüzünü taklit edilerek siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan oltalama sitelerinin son zamanlarda artışa geçtiği vurgulanan paylaşımda şunlar kaydedildi:
Olumsuz sonuçlara mahal vermemek için e-Devlet Kapısı hesabınızda iki aşamalı giriş özelliğini aktif hale getirmeyi ve işlemlerinizi yalnızca http://turkiye.gov.tr adresinden ve e-Devlet Kapısı mobil uygulaması üzerinden yapmanız gerektiğini unutmayın.