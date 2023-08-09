Vatandaşlara sahte e-Devlet uyarısı
AA

Vatandaşlara önemli bir geldi.

Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı'nın sosyal medya hesabından kullanıcıları arayüz taklitçilerine karşı uyarısını alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.

"İki aşamalı giriş özelliğini aktif hale getirmeyi unutmayın"

Bazı dönemlerde arayüzünü taklit edilerek siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan oltalama sitelerinin son zamanlarda artışa geçtiği vurgulanan paylaşımda şunlar kaydedildi:

Olumsuz sonuçlara mahal vermemek için e-Devlet Kapısı hesabınızda iki aşamalı giriş özelliğini aktif hale getirmeyi ve işlemlerinizi yalnızca http://turkiye.gov.tr adresinden ve e-Devlet Kapısı mobil uygulaması üzerinden yapmanız gerektiğini unutmayın.

Vatandaşlara sahte e-Devlet uyarısı