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    Wikipedia'da Bülent Ecevit'in doğum yeri Konstantiniyye yapıldı

    Kendini 'özgür ansiklopedi' olarak tanımlayan Wikipedia, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in doğum yerini Konstantiniyye yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 23:22
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 23:30
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    Wikipedia'da Bülent Ecevit'in doğum yeri Konstantiniyye yapıldı

    Bilgi kaynaklarından biri olan ve kendisine 'Özgür Ansiklopedi' adını takan Wikipedia adlı internet sitesi Türkiye'de, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından 29 Nisan 2017 tarihinde erişim engeli almıştı.

    Ardından 15 Ocak 2020 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin erişim engelinin kaldırılması talimatı ile Wikipedia, Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından 15 Ocak 2020 tarihinde fiilen erişime açılmıştı.

    Bülent Ecevit'in doğum yeri Konstantiniyye oldu

    Son olarak Wikipedia'dan skandal bir görüntü gündeme geldi.

    Google arama motorundan eski Başbakanlardan olan Bülent Ecevit'i aratanlar ana ekranlarında şok edici bir görüntü ile karşılaştılar.

    Wikipedia'da Ecevit'in doğum yerinde 'İstanbul' yerine 'Konstantiniyye' yazısı yer aldı.

    Wikipedia da Bülent Ecevit in doğum yeri Konstantiniyye yapıldı #1

    Wikipedia da Bülent Ecevit in doğum yeri Konstantiniyye yapıldı #2


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