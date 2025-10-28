Yağışlar bitti, müjde geldi! Havayı değiştirecek...

- İstanbul'da etkili olan yağışlar bugün itibarıyla sona erdi.
- Önümüzdeki 7-10 gün boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıklar Perşembe'den itibaren 24°C'ye kadar yükselecek.
- Bu durum, sonbaharın ortasında kısa süreli bir "pastırma yazı" yaşanacağını gösteriyor.
İstanbul genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kent yaşamını olumsuz etkiledi.
Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar çevresinde görülen gök gürültülü yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaptığı açıklamada yağışlı havanın bölgeyi terk ettiğini duyurdu.
Hafta ortasından itibaren İstanbul’da hava sıcaklıkları 22-24°C seviyelerine ulaşacak.
PERŞEMBE BAŞLIYOR
AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“İstanbul'da Ekim ayı başlarından itibaren etkili olan yağışlı havalar bugün itibari ile bölgemizi terk ederken önümüzdeki 7-10 günlük periyotta yağış beklenmiyor. Halihazırda 15-18°C'ler civarına gerileyen sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren artarak 20°C'lerin üzerine bahar değerlerine (Pastırma Ayazı) yükseleceği öngörülüyor.”