Yağışlar bitti, müjde geldi! Havayı değiştirecek... AKOM’a göre İstanbul’da yağışlar bugün itibarıyla bölgeyi terk ediyor. İstanbul'da 7-10 gün boyunca yağış beklenmiyor. Perşembeden itibaren ise sıcaklıklar 24°C’ye kadar yükselecek.