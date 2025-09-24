Pastırma sıcakları tarihi 2025: 2 hafta sürecek...

Oldukça bunaltıcı ve sıcak bir yaz mevsimini geride bıraktık, eylül ayı serinliği ile iyi geliyor.

23 Eylül ekinoksu ile birlikte resmen sonbahar da başlamış oldu.

Hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşeceği meteoroloji gündemine gelirken, "pastırma sıcakları" akıllarda yerini aldı.

Pastırma sıcaklarının ne zaman olduğu ve hangi ayın kaçıncı günü etkisini hissettirdiği merak edildi.

Adını bu dönemde yapılan pastırma üretiminden alan hava koşulları, uygun ortamı sağlar.

Peki, pastırma yazı ne zaman 2025? Kaç gün sürecek? İşte pastırma sıcakları takvimi...

PASTIRMA YAZI NE ZAMAN 2025

Türkiye’de pastırma sıcakları genellikle 29 Ekim ile 15 Kasım tarihleri arasında görülür. Ancak her yıl kesin tarihler değişebilir.

Bazı yıllarda bu sıcak günler daha erken ya da daha geç yaşanabilir.

Yaklaşık 15 gün boyunca da etkisini hissettirir.