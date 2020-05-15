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    'Yakan top' oynayan gençler, polisi görünce kaçtı

    Ankara'da bir grup genç, sosyal mesafe kuralını ihlal ederek sokakta yakan top oynarken, mahallelinin şikayetiyle polis geldiğinde evlerine kaçtı.
    • DHA
    • 15.05.2020 - 07:28
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    'Yakan top' oynayan gençler, polisi görünce kaçtı

    Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde yaklaşık 20 kişilik grup, koronavirüs tedbirlerine uymayıp,  akşam saatlerinde sokakta yakan top oynamaya başladı. Mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Polis ekibinin sokağa gelmesinin ardından grup hızla dağılarak evlerine koşmaya başladı.

    'Yakan top' oynayan gençler, polisi görünce kaçtı

    "MASKESİZ GÖRÜRSEK CEZAYI YERSİNİZ"

    Megafondan anons yapan polis vatandaşlara, "Çoluk çocuk, kundaktaki bebeğe kadar herkes maskesiz şekilde dışarıda. Tekrar geldiğimizde görünen olursa cezai işlem uygulanacak, arkadaşlar" sözleriyle tepki gösterdi.

    Sokakta 'yakan top' oynayan gençler, polisi görünce evlere kaçtı -1

    Sokakta 'yakan top' oynayan gençler, polisi görünce evlere kaçtı -2

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