Yalan Dünya Mağarası'nın duvarlarına çizik attılar

Antalya'da, her yıl 30 bin ziyaretçi ağırlayan 5 milyon yıllık mağaranın duvarlarına kazınan Türkçe isimler ile kalp şekilleri dikkat çekti.

Antalya'nın Beyrebucak Mahallesi'nde bulunan 5 milyon yıllık Yalan Dünya Mağarası, yaz-kış hava sıcaklığının 28 derece, nem oranının ise yüzde 70'lerde olmasıyla dikkat çekiyor.

Yöre halkının astım hastalığını tedavi ettiğine inandığı ve bir dönem vatandaşlar tarafından küçükbaş hayvanlar için ahır olarak kullanılan mağara, 6 yarasa türüne de ev sahipliği yapıyor.

'AŞIK ÇİFT' HİKAYESİ

Tarihi belli olmayan bir dönemde çoban ve köy ağasının kızının birbirine aşık olması ve çobanla kızın aşkına ailelerin izin vermemesi nedeniyle mağaraya saklanan çiftten çobanın üzerine mağaranın bir kısmının yıkılmasıyla, mağaranın adının 'Yalan Dünya Mağarası' olarak kaldığı anlatılıyor.

YAZILARLA TAHRİP ETTİLER

Mağarayı her yıl ortalama 30 bin kişi ziyaret ediyor. Mağara nemli olmasına rağmen yüksek tavan ve geniş salonları ile ziyaretçilerine keyifli zaman geçirme imkanı sunuyor.

Salonlar arasında dar ve eğilerek geçilmesi gereken koridorlar bulunurken, mağaranın milyon yıllık duvarlarını tahrip eden yazıların bulunduğu da görülüyor.

DUVARLARA AŞKLARINI KAZIDILAR

Tamamının Türkçe isimlerden oluştuğu görülürken, mağaranın bir duvarında, insanın tırmanmasının mümkün olmayacağı 5-6 metrelik yüksekliğe '4-4-1966 Şeref Kongo' yazılması dikkat çekti.

Mağaranın diğer duvarlarında ise 'Selim, Can, Ayşe,' gibi isimlerin ve kalp şekillerinin kazındığı görüldü.

"KIZDIĞIMIZ VE KINADIĞIMIZ BİR DURUM"

Yalan Dünya Mağarası işletmecisi Mehmet Uncuoğlu, “Mağara duvarlarının kazınması isim yazılması çok kızdığımız ve kınadığımız bir durum. Bizim işletmemiz öncesinde mağaranın içinde yazılar yazılıp ateşler yakılmış. Duvarlar isliydi. Biz işletme olarak devralıp düzenledik ve bu türden olumsuzlukların önüne geçtik" dedi.