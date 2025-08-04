Yalova'da dağlık alanda yaşayan yaşlı hastaya kurtarma ekipleri yetişti

Yalova'nın Termal ilçesi Gökçedere Barajı çevresindeki dağlık alanda yaşayan 75 yaşındaki Asiye Yurt, rahatsızlandı. Yörük olan ve büyükbaş hayvan besiciliği yapan Yurt için 112 acil yardım çağrısı yapıldı.

DAĞLIK BÖLGEDEKİ YAŞLI KADIN İÇİN SEFERBER OLUNDU

Ambulansın bölgeye ulaşamaması üzerine, AFAD 1 dağcılık aracı ve 4 arama kurtarma personeli; UMKE ise 1 dağcılık aracı ve 4 sağlık personeli ile 112 ambulans ekibi sevk etti. UMKE’nin ilk müdahalesinin ardından Asiye Yurt, güvenli alana çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi ve Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı kadının tedavisine başlandı.