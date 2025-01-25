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Yalova'da kara yolunu basan suyu vatandaş boşalttı

Yalova'da kara yolunu basan suyu vatandaş boşalttı Yalova'da daha önce de su baskını sonucu ölümlü kazaların yaşandığı kara yolunda suyu boşaltan vatandaş, yaşanabilecek bir felaketin önüne geçti.