İHA
Yalova'da sağanak yağış etkili oldu.
Çiftlikköy ilçesi İzmit kara yolunda daha önce de su baskınları sonucu ölümlü kazaların yaşandığı bölgede araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
SUYU VATANDAŞ BOŞALTTI
Yağış devam ederken bir vatandaş, kara yolu kenarında tıkanan gideri açmak için araçların üzerine sıçrayan suya rağmen cansiparane şekilde çalışarak yaşanan su baskınının önüne geçti.
Vatandaşın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük ilgi gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış