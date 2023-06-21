Yalova'nın içme suyu kaynağı Gökçe Barajı'nın doluluk oranı yüzde 99 oldu Yalova'da kış mevsiminde kuraklıktan etkilenen Gökçe Barajı'nda su seviyesi nisan, mayıs ve hazirandaki yağışların etkisiyle yüzde 99'a çıktı.

AA & Ensonhaber

Yalova'nın günlük 90 bin metreküp su ihtiyacını karşılayan 36 milyon metreküp kapasiteli Gökçe Barajı, bahar yağmurları sayesinde doldu.

Yılın ilk günleri yüzde 9 seviyesindeydi

Yılın ilk günlerinde kuraklığın etkisiyle yüzde 9'lara kadar inen seviye dolayısıyla kentte su kesintileri başta olmak üzere birçok tedbir uygulanması planlanıyordu ancak yağışlar kent sakinlerine rahat nefes aldırdı.

Yalova bu yaz su sıkıntısı beklemiyor

Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Dursun Karahasan, yaptığı açıklamada, yağmur yağmaması durumunda dahi kentin 254 günlük suyunun bulunduğunu ve bu yaz su sıkıntısı yaşanmasını beklemediklerini söyledi.

"Her şeye rağmen halkımız suyu tasarruflu kullanmalı"

Geçen yıl bu dönemde barajın doluluğunun yüzde 94 olduğunu belirten Karahasan, şöyle konuştu: