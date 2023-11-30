Yalova’yı yağmur vurdu! Biriken suda balık tuttular Yağış sonrası Çamdibi Barajı’nın açılmasıyla tersaneler bölgesindeki dere taştı. Yollarda oluşan birikintideki balıkları fark eden tersane çalışanı tatlı su sazanını elleriyle yakaladı.

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İHA

Yurt genelinde yağışlı hava etkili oluyor.

Kimi kentlerde su baskınları yaşanmaya başladı.

Ev ve iş yerlerini su basarken, caddeler de adeta göle döndü.

Dere taştı

Yalova'da da benzer görüntüler ortaya çıktı. Fırtına ve yağışın en etkili olduğu yerlerden olan Altınova’da bulunan Çamdibi Barajı'nın yağışlarla tam kapasiteye ulaşması nedeniyle kapakları açıldı.

Kapakların açılmasıyla birlikte tersaneler bölgesinden geçen Yalakdere’de taşma meydana geldi.

Elleriyle balık tuttu

Tersanelerin yanı sıra bahçe ve seraların da sular altında kaldığı su baskınında ilginç görüntüler de oluştu.

Bir tersane işçisi derenin taşması sonucu oluşan su birikintisi içinde gördüğü bir balığı elleriyle yakalayarak avladı.

Tatlı su sazanını gören işçiler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)