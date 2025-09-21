Yapı malzemelerinde dev indirim: BİM 26 Eylül'de yüzleri güldürecek!

BİM, 26 Eylül 2025 tarihli aktüel kataloğunu yayınladı.

Bu hafta mağazalarda yalnızca sınırlı sayıda ve sürekli satışı olmayan ürünler raflarda olacak.

Ev ve mutfak ihtiyaçlarını güncellemek isteyenler için özel olarak seçilen ürünler, alışveriş severlerin ilgisini çekecek.

Kataloğa göre satışa sunulacak ürünler arasında Midi Fırın, Air Fryer, Çay Makinesi ve Tam Otomatik Kahve Makinesi gibi modern mutfak aletleri dikkat çekiyor.

Ayrıca pastacılık ürünleri, desenli emaye tencereler ve şık pasta tabakları da listeye dahil edildi.

Ayrıca bu hafta BİM’de uygun fiyata yapı malzemeleri satışa sunulacak.

İşte BİM 26 Eylül indirim kataloğu: