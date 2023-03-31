Yargıtay kararı bozdu! Palu Ailesi'ne tahliye çıktı Yargıtay tarafından ikinci kez bozulan karar sonrası Tuncer Ustael dışındaki tüm sanıklar tahliye oldu.

DHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 15 yıl önce Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Meryem Tahnal’ı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan damat Tuncer Ustael ile Palu Ailesi üyeleri hapis cezalarını çarptırıldı.

Ceza yağdı

Mahkeme, sanık Tuncer Ustael'e, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçundan 4 yıl, ‘kredi kartının kötüye kullanılması’ suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapis ve 100 lira adli para cezası, Emine Ustael'e ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 12 yıl 6 ay, Havva, İsa ve Ayşe Palu'ya, ‘kasten öldürmeye yardım etme’ ve ‘hürriyetin kısıtlanması’ suçlarından 14 yıl 2’şer ay hapis cezası verdi. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Fatih Palu'yu ise 8 yıl 4 ay hapse çarptırdı.

Yargıtay kararı bozdu

İtiraz üzerine karar, Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, kararı usulden bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Yeniden yargılanan sanıklar, yine aynı cezayı aldı.

Bu süreçte 2 yıl cezaevinde kalan Havva Palu da yaşı ve pandemi şartları göz önüne alınarak tahliye edildi.

İkinci itirazda tahliye çıktı

Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya, ikinci kez Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, yine aynı gerekçeyle kararı bozdu. Kararla birlikte tutuklu bulunan Emine Ustael ile İsa Palu ve Ayşe Palu da tahliye edildi.

Sanıklardan Tuncer Ustael'in ise tutukluluk hali sürüyor.

Sanıklar hakkında, Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ı öldürdükleri gerekçesiyle Sakarya Adliyesi’nde açılan davanın görülmesine devam ediliyor.